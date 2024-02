Vente OM : McCourt quitte Marseille, l’Arabie Saoudite se prépare

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Frank McCourt semble de moins impliqué à Marseille, Eric Di Meco est persuadé que l'homme d'affaires américain prépare la vente de l'OM et donc l'arrivée de l'Arabie Saoudite. De quoi relancer les rumeurs entourant l'arrivée des Saoudiens à Marseille.

Les rumeurs entourant la vente de l'OM sont incessantes ces derniers temps. Des rumeurs renforcées par le comportement de Frank McCourt qui semble totalement en retrait de ses fonctions à Marseille. Pour Eric Di Meco, c'est un indice de taille sur la volonté du Bostonien de vendre le club.

Vente OM : McCourt prépare l’arrivée de l’Arabie Saoudite, c’est prouvé ! https://t.co/OJNxLxO1Vq pic.twitter.com/22M1ukdRHD — le10sport (@le10sport) January 31, 2024

«Je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à se faire dans le football»

« J’essaie de trouver de la cohérence. Quand tu achètes un club, à ce prix-là parce que ce n’était pas cher à l’époque même s’il y avait un passif, il fallait mettre des sous… Quand tu es à l’autre bout du monde, que tu n’es pas particulièrement intéressé par le football et tu n’es pas régulièrement là… C’est quoi son intérêt? On a expliqué au départ qu’il voulait faire du business à Marseille. Il a pris une carotte à ce niveau-là. Il pensait passer devant d’autres à ce niveau-là… Et je pense qu’il se rend compte qu’il n’y a pas d’argent à se faire dans le football. Donc quel est l’intérêt? », s'interroge l'ancien joueur de l'OM avant de poursuivre.

«Tu dis je ne veux pas vendre mais tu es à l’autre bout du monde»