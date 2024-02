OM : Gattuso interpelle un joueur en surpoids !

Jean de Teyssière

Le mercato marseillais a été encore une fois animé, malgré la volonté de Pablo Longoria d'amener un peu de stabilité. Quatre nouveaux joueurs ont garni les rangs de l'OM. Jean Onana, Ulisses Garcia, Quentin Merlin et Faris Moumbagna sont arrivés cet hiver et semblent déjà prêts à jouer. En revanche, pour le dernier cité, l'intégration risque d'être plus difficile que prévu, Gennaro Gattuso l'estimant en surpoids.

L'OM a pu compter sur de nombreux retours cette semaine, du fait de l'élimination de plusieurs pays de la Coupe d'Afrique des Nations. Amine Harit et Azzedine Ounahi sont revenus, tout comme la nouvelle recrue, Faris Moumbagna, éliminé avec le Cameroun face au Nigeria. Des retours bienvenus pour Gattuso.

«Les visages étaient fermés aujourd'hui, c'est un coup dur pour eux»

Présent en conférence de presse ce vendredi, Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM, a dévoilé l'état d'esprit des joueurs de retour de la CAN : « Je pourrais tous les avoir à disposition, mais après c'est normal, après une élimination en Coupe, c'est difficile. Les visages étaient fermés aujourd'hui, c'est un coup dur pour eux, et maintenant il faut qu'ils se remobilisent et se concentrent sur le club. »

«C'est un joueur très fort physiquement, mais il faut qu'il perde un peu de poids»