Fiasco à l’OM, les coupables sont désignés

Hugo Chirossel

Huitième de Ligue 1 et toujours à la recherche de sa première victoire en championnat depuis presque deux mois, l’OM est bien loin de ses objectifs affichés en début de saison. Pour Christophe Dugarry, la faute ne revient pas à Pablo Longoria ou à Gennaro Gattuso. Le champion du monde 1998 estime que les joueurs sont les premiers responsables.

Toujours engagé avec Ligue Europa, l’OM a vu son parcours en coupe de France s’arrêter au stade des seizièmes de finale, après son élimination face au Stade Rennais (1-1, 9-8 aux t.a.b.). En championnat, les Olympiens sont à la peine, eux qui ne se sont plus imposés depuis le 17 décembre dernier lors de la réception de Clermont (2-1). Huitième avec 30 points au compteur, l’OM a 7 unités de retard sur Brest, quatrième, et donc sur les places qualificatives pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

« Ce n’est pas la faute de Gennaro Gattuso, même pas de Pablo Longoria »

S’il reste encore du temps, la saison de l’OM semble plutôt se diriger vers un échec, après avoir enchaîné une deuxième place sous les ordres de Jorge Sampaoli en 2022 et une troisième place avec Igor Tudor l’année dernière. S’il estime que Gennaro Gattuso « doit trouver des solutions aussi », selon Christophe Dugarry, le technicien italien n’est pas le premier responsable de la situation actuelle, et Pablo Longoria non plus. « Je vois des joueurs limités. Ce match face à Metz n’a fait que confirmer ce que je pense depuis le début. Les joueurs sont d’une maladresse affligeante. Ce n’est pas la faute de Gennaro Gattuso, même pas de Pablo Longoria, ce sont des joueurs professionnels avec de gros salaires . »

« Il ne faut pas être fort que dans le bureau avec ton agent qui demande de l’oseille