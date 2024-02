OM : Mauvaise nouvelle pour le patron du vestiaire

Hugo Chirossel

Depuis maintenant plus de trois mois, l’OM doit faire sans son capitaine, Valentin Rongier, opéré du genou gauche le 13 novembre dernier. Si le milieu de terrain âgé de 29 ans fait tout pour revenir au plus vite, son retour a été retardé en raison de douleurs au tendon rotulien. Et pour le moment, aucune date de reprise n’a été fixée.

Lors des deux dernières rencontres de l’OM, face à l’OL (1-0) et Metz (1-1), Gennaro Gattuso a dû se passer de Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout, blessés. Des absences au milieu de terrain qui s’ajoutent à celle de Valentin Rongier, touché au genou le 4 novembre dernier contre le LOSC (0-0).

Mercato : L’OM au bras de fer pour son prochain attaquant ? https://t.co/LvHwXWjfJ0 pic.twitter.com/ISWG00FaTf — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Rongier, une absence qui s’éternise

Opéré 10 jours plus tard, le capitaine de l’OM devait normalement être absent pour une durée de trois mois. Un retour qui a été retardé, Valentin Rongier ressentant des douleurs au tendon rotulien. La Provence indique qu’il pourrait être de retour mi-mars, même si certains s’attendraient plutôt à une reprise fin mars.

Pas de date pour un retour de Rongier