OM : Un forfait de dernière minute pour Gattuso ?

Thomas Bourseau

L’OM va jouer gros jeudi soir pour le 1/16ème de finale aller de Ligue Europa face au Shakhtar Donestk. Et pour cause, il ne reste plus que la C3 aux hommes de Gennaro Gattuso pour espérer remporter le premier trophée du club depuis 2012. Mais un gros point d’interrogation est à signaler sur la présence de Chancel Mbemba. Explications.

Gennaro Gattuso va recevoir des informations cruciales ce mercredi sur son groupe de l’OM pour son 1/16èmes de finale aller de la Ligue Europa face au Shakhtar Donestk jeudi soir. En effet, une dernière séance d’entraînement serait programmée à Marseille dans les prochaines heures avant de s’envoler pour Hambourg où se déroulera la rencontre.

Kondogbia fait son retour, Veretout toujours trop juste

Absent des deux dernières sorties de l’OM face à l’OL (0-1) et à Metz (1-1), Geoffrey Kondogbia devrait faire son retour dans le onze de départ de Gennaro Gattuso selon L’Équipe . Le Centrafricain serait rétabli de sa douleur à la cuisse. Une bonne nouvelle pour l’entraîneur de l’OM puisque Jean Onana n’apparaît pas sur la liste UEFA de l’OM et que Jordan Veretout n’est pas encore opérationnel.

Zidane : Un concurrent inattendu se déclare pour entraîner l'OM https://t.co/oNHhRQouA5 pic.twitter.com/LvGgettqiF — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

L’interrogation Chancel Mbemba