Vente OM - Arabie Saoudite : Coup de théâtre, un milliardaire pour remplacer McCourt ?

Patron de CMA-CGM, sponsor principal de l'OM, Rodolphe Saadé aurait-il des ambitions plus grandes ? Selon plusieurs investisseurs et journalistes, le dirigeant franco-libanais pourrait jouer un rôle important en cas de vente du club. Ses liens avec l'Arabie Saoudite ont été prouvés et il ne serait pas impossible de le voir intégrer un consortium international.

Rodolphe Saadé est un visage bien connu de la cité phocéenne. A la tête de l'entreprise CMA-CGM, il vient aussi de racheter La Provence . Avant de viser l'OM ? En décembre dernier, Forbes indiquait que le club de football faisait partie, effectivement, de ses priorités.

« Il finira par racheter l'Olympique de Marseille.... »

Pour Stéphane Richard, ancien patron d'Orange, Saadé reste un candidat crédible pour remplacer Frank McCourt à la tête de l'OM. « Rodolphe Saadé est sincèrement attaché à la ville. Il est présent, il met de l'argent. Il finira par racheter l'Olympique de Marseille.... » avait-il confié dans les colonnes de Libération . Pour Thibaud Vézirian, cette rumeur n'est pas saugrenue puisque Saadé a construit des liens étroits avec l'Arabie Saoudite. Ainsi, il n'est pas impossible de le voir intégrer un consortium international à la tête de la formation.

Un lien entre CMA-CGM et l'Arabie Saoudite ?