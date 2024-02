Il quitte l’OM et fait un carton à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Exploit de la Lazio Rome ce mercredi soir. A domicile, le club italien a vaincu le Bayern Munich en huitième de finale aller de Ligue des champions (1-0). Auteur d'un grand match dans l'entrejeu, Mattéo Guendouzi a été élu homme du match et confirme sa montée en puissance au sein de sa nouvelle équipe.

Parti de l'OM l'été dernier, Mattéo Guendouzi s'éclate en Italie. Prêté à la Lazio Rome cette saison, le milieu de terrain enchaîne les prestations de grande classe, dont la dernière ce mercredi en huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (1-0).

Guendouzi élu homme du match

Avec sept duels gagnés et un apport défensif évident, Guendouzi a joué un rôle crucial dans la victoire de son équipe. L'UEFA l'a d'ailleurs récompensé en le nommant homme du match. L'international français est revenu sur sa prestation au micro de beINSPORTS.

Guendouzi pense déjà au match retour