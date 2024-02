L’OM repart de zéro, la punchline de Riolo !

Thomas Bourseau

Jean-Louis Gasset devrait temporairement hériter du poste d’entraîneur de l’OM dont le club phocéen a privé Gennaro Gattuso ces dernières heures. Et après ? Sur le ton de l’humour, Daniel Riolo a annoncé une surprise pour la succession du futur intérimaire de l’OM.

Ce fut la contreperformance de trop pour les dirigeants de l’OM. À Brest, Gennaro Gattuso et ses hommes se sont inclinés sur le score d’un but à zéro. L’occasion pour les décideurs de l’Olympique de Marseille de tourner la page Gattuso et de temporairement le remplacer… par Jean-Louis Gasset ?

Jean-Louis Gasset pour assurer l’intérim à l’OM ?

La presse s’accorde à dire que Jean-Louis Gasset va gérer l’effectif de l’OM jusqu’au terme de la saison avant d’être éventuellement remplacé par Christophe Galtier ou encore Paulo Fonseca d’après L’Équipe . Néanmoins, Gasset pourrait voir Émerse Faé lui succéder comme pour la Côte d’Ivoire pendant la dernière Coupe d’Afrique des nations selon Daniel Riolo.

«Donc après le match de jeudi soir c’est Émerse Faé qui arrive c’est ça ?»