Mercato - PSG : Kylian Mbappé va provoquer un énorme départ

Kylian Mbappé va tourner la page PSG. Arrivé en 2017 contre un chèque de 180M€, le joueur a annoncé son départ en fin de saison à Nasser Al-Khelaïfi. On lui promet le Real Madrid la saison prochaine, mais son arrivée pourrait ne pas rester sans conséquence. Le Français pourrait bien pousser une star brésilienne vers la sortie.

Après des années à courir derrière lui, le Real Madrid n'a jamais été aussi proche de mettre la main sur Kylian Mbappé. Le joueur de 25 ans a signifié à son président qu'il quitterait le PSG à la fin de la saison, et ce sans prolonger sans contrat. C'est donc en tant qu'agent libre que le Français rejoindra sa prochaine équipe. Et dans ce dossier, tous les chemins mènent à Madrid. Cette arrivée pourrait chambouler le quotidien d'un vestiaire qui vit en harmonie.

Un départ XXL au Real Madrid ?

Selon Anton Meana, il n'est surtout pas impossible de voir le Real Madrid se séparer de l'une de ses têtes d'affiche l'été prochain. « L'arrivée de Mbappé signifie généralement le départ d'un joueur valant 70, 80 ou 90 millions d'euros à Madrid » a déclaré le journaliste de la Cadena Ser. Evidemment, les regards se tournent vers les joueurs les plus bankables de la formation, à savoir Rodrygo et Vinicius Jr, qui évoluent en plus dans la même zone que Mbappé.

Vinicius Jr, Rodrygo... Qui sera la grande victime ?