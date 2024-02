Zidane - OM : Cette star lui prédit un triomphe !

Thomas Bourseau

Après avoir tout gagné avec le Real Madrid, Zinedine Zidane, enfant du pays, pourrait-il être le nouvel espoir de l’OM ? En crise sportive, Zidane pourrait bien avoir le rôle de sauveur du club phocéen où il n’a jamais joué. Pour Eden Hazard, la réussite suit Zidane partout. De quoi faire rêver l’Olympique de Marseille.

Zinedine Zidane prêt à relever le défi OM ? Natif de Marseille, le champion du monde n’a jamais joué à l’Olympique de Marseille. Et pour y intégrer l’organigramme en y entraînant l’équipe première par exemple ? Son fils Luca Zidane ne fermait absolument pas la porte dernièrement pour le média Carré .

Zidane vers l’OM ?

« Ce n’est pas tabou de parler de mon père pour Marseille, mais on n’en parle pas trop. Quoi qu’il arrive, c’est lui qui prendra la décision de où il veut aller entraîner, et on sera contents de sa décision ». D’ailleurs, comme révélé par France Bleu Provence il y a plusieurs semaines de cela, un poste de manager général pourrait être offert à Zinedine Zidane si jamais l’OM était racheté par des investisseurs saoudiens.

«Zizou va réussir partout, mon ami»