Mercato : Un jackpot de 20M€ attend Mbappé

Kylian Mbappé a annoncé au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, qu'il quitterait le club à la fin de son contrat, en juin prochain. Pour le moment, rien de tout cela n'a été officialisé puisque le PSG attend de savoir dans quel club son futur ex-attaquant jouera. Il est fort probable qu'il signe pour le Real Madrid et quelques détails de son futur contrat ont été révélés.

La décision finale approche. Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à la fin de la saison, une fois son contrat terminé. Comme révélé par le10sport.com en exclusivité, plusieurs clubs sont intéressés par le Bondynois : le Real Madrid, Manchester United et Liverpool. Mais le club qui devrait réussir à convaincre le champion du monde 2018 de le rejoindre, c'est bel et bien le Real Madrid.

Mbappé au Real Madrid, c'est quasiment fait

Si rien n'est encore officiel, Kylian Mbappé se rapproche de jour en jour du Real Madrid. L'année 2024 semble enfin être la bonne. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le contrat du Real Madrid est entre les mains du Bondynois qui n'a plus qu'à signer. Mais avant, quelques détails restent à régler, comme le droit à l'image. Habituellement, le Real Madrid cède 50% de ces revenus à ses joueurs, sauf que le clan Mbappé en demande 100%. Pour le journaliste, ce détail devrait vite être réglé et une fois que Kylian Mbappé aura signé son contrat avec le Real Madrid, l'annonce de son départ sera officialisée par le PSG.

Le salaire annuel de Mbappé sera proche de ceux de Bellingham et Vinicius

Quid du salaire ? Avec 72M€ bruts par an, Kylian Mbappé savait qu'aucun club européen ne pourrait s'aligner sur ce qu'il percevait au PSG. Une baisse de salaire doit alors être consentie et c'est ce qui va se passer puisque selon Fabrizio Romano, le champion du monde 2018 devrait gagner un salaire annuel proche de celui gagné par Jude Bellingham et Vinicius Junior. Florentino Pérez ne souhaitait pas qu'une trop grande disparité de salaire existe au sein du club. Avec uniquement le salaire brut, Kylian Mbappé devrait donc percevoir environ 20M€ par an.