Mbappé - PSG : Il vend la mèche pour cette destination surprise

Benjamin Labrousse

Ce n’est pas un secret, la future destination de Kylian Mbappé semble clairement être le Real Madrid. Mais comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Liverpool a également tenté sa chance dans ce dossier. Pour Neil Jones, les Reds ne sont plus du tout dans la course pour Mbappé. Explications.

Kylian Mbappé a annoncé sa décision auprès des dirigeants du PSG : l’attaquant de 25 ans ne sera plus un joueur du club parisien la saison prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le Bondynois semble donc se diriger vers une arrivée vers le Real Madrid. Toutefois, le10sport.com vous révélait en exclusivité ce mardi, qu’en plus du Real Madrid, Kylian Mbappé disposait de propositions de la part de Manchester United et de Liverpool.

PSG : Mbappé annonce son départ, la scène lunaire https://t.co/BxFkZRr4Yj pic.twitter.com/CLCTKQEtnZ — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Cela n'a jamais été une option réaliste »

Journaliste spécialisé dans l’actualité des Reds , Neil Jones s’est exprimé sur la potentielle arrivée de Kylian Mbappé. « Je ne pense pas que ce soit une surprise pour qui que ce soit que Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. Je sais qu'il y a eu quelques rapports liant la superstar du PSG à Liverpool, mais en ce qui me concerne, cela n'a jamais été une option réaliste » , a affirmé Jones dans une chronique pour CaughtOffside .

« Le Real a l'air d'être une force redoutable pour les saisons à venir... »