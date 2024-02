Mbappé quitte le PSG : La réaction des fans surprend tout le monde !

Arnaud De Kanel

C'est désormais acté. Kylian Mbappé va quitter le PSG à l'issue de la saison après en avoir informé son président Nasser Al-Khelaïfi, ainsi que ses coéquipiers. Et alors qu'on aurait pu s'attendre à un accueil hostile du Parc des Princes, les supporters parisiens ont acclamé leur attaquant, brandissant même un drapeau à son effigie. Une réaction étonnante.

L'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG touche à sa fin. Sept ans après son arrivée, l'attaquant français quittera la capitale libre de tout contrat. Selon nos informations, Liverpool, Manchester United et bien évidemment le Real Madrid, lui auraient formulé une offre. Mbappé doit avant toute chose finir la saison avec le PSG et il faisait d'ailleurs sa première apparition au Parc des Princes depuis la fuite de l'information. Et étonnamment, il a eu le droit à un accueil chaleureux.

Dembélé, Mbappé… Le PSG lâche un coup de pression à ses stars https://t.co/hM6GhypJMh pic.twitter.com/Yo6zaLB8me — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Le Parc ne siffle pas Mbappé

La réaction du Parc des Princes était scrutée de près. Alors qu'on pouvait s'attendre à des sifflets, Kylian Mbappé a été applaudi par les supporters parisiens. Le CUP (Collectif Ultras Paris) a même brandi un drapeau à son effigie.

Rien de prévu avant l'officialisation