«Tu mérites une gifle» : Menace surréaliste après le coup de l’OL !

Vendredi, l’Olympique Lyonnais s’est bien repris sur la pelouse du FC Metz (2-1), qui avait ouvert la marque par l’intermédiaire de Georges Mikautadze dès la 13e minute. Une défaite qui enfonce un peu plus le club au classement et qui a excédé Laszlo Bölöni, s’en prenant verbalement à un journaliste.

Avec neuf défaites en dix matches, le FC Metz n’y arrive pas et se dirige doucement vers la Ligue 2. Le sursaut aurait pu arriver face à l’OL vendredi, les hommes de Laszlo Bölöni ouvrant la marque rapidement grâce à Georges Mikautadze. Alexandre Lacazette (45+1e) et Saïd Benrahma (60e) ont toutefois mis fin aux espoirs messins. Alors que le FC Metz pourrait être lanterne rouge de Ligue 1 au terme de cette 23e journée, son entraîneur a eu un échange tendu avec un journaliste après la rencontre.

Vidéo de la drôle d'attitude menaçante de László Bölöni (entraîneur de Metz) vis-à-vis du journaliste de Canal+ après une question sur son avenir suite à la défaite à domicile 👇Extrait diffusé dans Soir de Ligue 1 sur C+ Sport 360. pic.twitter.com/U46cFh5slo — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 25, 2024

« Quand tu poses des questions si stupides… »

Interrogé par Canal +, Laszlo Bölöni a très peu goûté aux questions posées durant l’échange concernant notamment son avenir à la tête du FC Metz et n’a pas hésité à le faire savoir dans des propos captés par les caméras de la chaîne cryptée. « Ecoute-moi! Quand tu poses des questions si stupides, si provocatrices... 'Quand est-ce que tu vas être viré?' C'est ce que tu demandes pratiquement. Et tu rigoles! », a lancé l’entraîneur de 70 ans.

« Tu mérites une gifle »