Mercato - OL : Son transfert capote, il fond en larmes

Ces derniers jours, Saïd Benrahma est passé par toutes les émotions. L'international algérien a vu son prêt capoter dans les ultimes instants du mercato, avant que la FIFA ne l'autorise finalement à rejoindre l'OL jusqu'à la fin de la saison. Ce dimanche, il a partagé sa joie après avoir fondu en larmes jeudi soir.

Saïd Benrahma va porter le maillot de l'OL jusqu'à la fin de la saison. Pourtant il y a encore quelques heures, ce n'était pas gagné. Jeudi soir, West Ham n'avait pas envoyé les documents à tant afin de valider l'opération.

Benrahma aurait fondu en larmes

Selon les informations de RMC Sport , Benrahma aurait fondu en larmes en apprenant la nouvelle. Tout comme l'OL, l'international algérien espérait recevoir une bonne nouvelle de la FIFA. Et celle-ci est arrivée vendredi dans l'après-midi. L'instance a validé le prêt payant de Benrahma jusqu'à la fin de la saison.

« Je reviens pour confirmer »