Gattuso confirme un coup de théâtre confirmé à l’OM !

De retour le 1er janvier à Marseille après un prêt d’un an et demi à Botafogo, Luis Henrique ne devait être que de passage à l’OM qui ne prévoyait pas de conserver le jeune ailier brésilien. Finalement, Luis Henrique est resté après avoir convaincu Gennaro Gattuso qui raconte son retournement de situation.

Gattuso convaincu par Luis Henrique

« Je vais être honnête avec vous, quand lui est revenu, il devait repartir. Après une semaine, je lui ai dit il faut que tu t’entraînes bien », expliquait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse, avant d’en rajouter une couche.

«J’ai vu en lui du sérieux»