Transfert surprise annoncé au PSG, qui sera la recrue mystère ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces derniers jours, Daniel Riolo révélait que le PSG comptait bien poursuivre son implantation sur le marché asiatique. Ainsi, après la réussite du transfert de Lee Kang-In, au moins sur le plan économique, le recrutement d’un joueur sud-coréen ou japonais serait envisagé. Le 10 Sport vous dresse la liste des joueurs susceptibles d’intéresser le PSG.

L’été dernier, le PSG a surpris en lâchant 20M€ pour le transfert de Lee Kang-In. Sportivement, le Sud-Coréen a livré de bonnes prestations, mais c’est surtout sur le plan marketing que ce transfert est une totale réussite. Le club de la capitale est en train de conquérir le marché asiatique et selon Daniel Riolo, l’idée est de poursuivre sur cette lancée.



Le PSG cherche le nouveau Lee Kang-In

« Le prochain mercato d’été du PSG sera animé en Asie. Ils constatent le carton que fait Lee en terme de business et il est fort probable qu’un deuxième joueur asiatique vienne, un Japonais. C’est sûr que le PSG va en faire un. Un Japonais ou un Sud-Coréen », assure le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot . Le PSG est donc en quête d’un nouveau joueur asiatique, mais lequel pourrait intéresser la direction parisienne ?

Quel joueur asiatique pour le PSG ?

Daniel Riolo évoque ainsi l’arrivée d’un joueur japonais ou sud-coréen, et sur le marché, il n’y en a pas énormément qui sont susceptibles d’intéresser le PSG. Parmi les Japonais qui pourraient entrer dans le viseur parisien, deux semblent évidents à savoir Takefusa Kubo (Real Sociedad) et Kaoru Mitoma (Brighton). Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart) ou encore Ritsu Doan (Fribourg) peuvent également avoir les critères pour entrer sur la short-list du PSG. En revanche, si le club de la capitale veut un Sud-Coréen comme Lee Kang-In, les opportunités semblent moins concrètes. Il y a évidemment Heung-Min Son, mais il sera difficile de recruter le joueur de Tottenham. Kim Min-Jae pourrait aussi représenter une sacrée opportunité, mais le Bayern Munich l’a recruté la saison dernière. Attaquant de Wolverhampton, Hee-chan Hwang présente des statistiques intéressante en Premier League, et surtout, l’influence de Jorge Mendes chez les Wolves pourrait aider le PSG. Reste à savoir quel joueur permettra aux Parisiens de continuer à explorer le marché asiatique.