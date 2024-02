Zidane a choisi entre l’OM et le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'option prioritaire de l'Arabie Saoudite pour le poste d'entraîneur de l'OM en cas de rachat dans les mois à venir, Zinedine Zidane figure également sur les tablettes d'autres équipes comme le PSG, et ce depuis plusieurs années. Mais le technicien français semble avoir déjà fait son choix entre les deux rivaux historiques de Ligue 1...

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane va-t-il bientôt reprendre du service ? L'Algérie a récemment approché l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France pour le poste de sélectionneur. En vain. Mais Zidane a également la cote en Ligue 1...

PSG : Mbappé au Real Madrid ? Une star de la NBA s'en mêle https://t.co/WgVs25nuLr pic.twitter.com/0qWr85TZ54 — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

Le PSG et l'OM rêvent de Zidane

L'EQUIPE a confirmé la semaine dernière différentes approches de la part du PSG ces dernières années, finalement repoussées par Zinedine Zidane. Par ailleurs, dans le cadre du possible rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, il serait l'option numéro 1 pour venir prendre place sur le banc marseillais. Et entre le PSG et l'OM, Zidane a fait son choix.

« Il attend l’OM »