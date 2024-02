Crise à l'OL : Il calme tout le monde

Arnaud De Kanel

On arrête plus l'OL ! Vendredi soir, en ouverture de la 23ème journée de Ligue 1, les Gones ont signé leur quatrième succès consécutif en championnat. A l'agonie il y a encore un mois et demi, les hommes de Pierre Sage se rapprochent désormais de l'Europe et laissent la crise derrière-eux. Pour autant, l'entraineur lyonnais rappelle que l'objectif reste le maintien.

L'OL est sur une incroyable série de 4 victoires de rang en Ligue 1 après son succès contre le FC Metz vendredi soir. Les Gones peuvent donc se mettre à rêver d'une qualification européenne inespérée il y a encore de cela un mois et demi puisqu'ils occupent désormais la 10ème place avec 28 points. Mais face à l'enflammade, Pierre Sage a tenu à calmer tout le monde.

«On aurait dû égaliser avant»

L'entraineur de l'OL rappelle que l'objectif principal reste le maintien qui n'est pas encore assuré si l'on s'en tient au bilan comptable. « La meilleure chose que l'on a fait dans ce match, c'est de prendre un but. A partir du moment où on a pris un but, on a vraiment développé le football que l'on voulait jusqu'à la mi-temps mais on aurait dû égaliser avant. On marque juste avant la pause et rentrer avec ça au vestiaire, ça nous donne de l'énergie. D'ailleurs, ça s'est vu sur le début de deuxième mi-temps », a souligné Pierre Sage dans des propos relayés par RMC Sport , avant de poursuivre.

«Tant qu'on n'aura pas nos 35 points»