Scandale avec l'OL, une erreur est reconnue

Arnaud De Kanel

L'OL se retrouve au cœur d'un scandale à propos de l'arbitrage depuis vendredi soir. Lors de la victoire face à l'OGC Nice, deux situations litigieuses ont fait polémique et le président des Aiglons, Jean-Pierre Rivère, s'en est pris à Clément Turpin. Directeur technique de l'arbitrage, Stéphane Lannoy reconnait que l'assistance vidéo aurait du appeler l'arbitre sur un potentiel pénalty.

« Cela fait plusieurs matches avec des erreurs d'arbitrage alors qu'il y a le VAR. Alors, à quoi il sert ? Ce n'est plus possible, cela s'accumule... Le week-end dernier contre Monaco (2-3), monsieur Turpin était arbitre VAR et c'est lui qui fait expulser Dante alors que l'arbitre central n'avait pas signalé de faute. Ce soir (vendredi soir), je ne comprends pas. On n'est pas des mauvais perdants mais à un moment, il faut dire stop. On a mis le VAR en place, c'est nous qui le finançons pour un peu plus de justice mais, s'il ne sert à rien, il va falloir se poser des bonnes questions. Quand on regarde les ralentis, il y a au moins deux penalties. D'abord, le coup de coude de (Duje) Caleta-Car sur (Evann) Guessand. Et ensuite, la faute de (Nicolas) Tagliafico sur (Jordan) Lotomba », avait pesté le président de l'OGC Nice après le coup de sifflet final, furieux des décisions prises par le corps arbitral. Face à la polémique, Stéphane Lannoy a pris la parole et a reconnu une erreur sur la fameuse situation entre Nicolas Tagliafico et Jordan Lotomba.

«Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l'action»

Le directeur technique de l'arbitrage reconnait qu'un pénalty aurait du être accordé à l'OGC Nice. « Clément Turpin est un peu gêné dans le déroulé de l'action, de par son positionnement sur le terrain. Il est amené à se décaler sur le côté gauche pour laisser de l'espace aux joueurs et l'action finit à droite. Il n'est pas idéalement placé et considère que l'attaquant niçois est le premier à déséquilibrer Tagliafico », a expliqué Stéphane Lannoy à Nice-Matin ce dimanche, avant de poursuivre.

«Pour moi, c'est une situation de penalty»