L'OL provoque une énorme crise !

Arnaud De Kanel

L'OL enchaine ! Tombeurs du FC Metz vendredi soir après avoir concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Georges Mikautadze, les Gones confirment leur embellie et prennent leurs distances avec la zone rouge. A l'inverse, Metz plonge totalement et cette défaite était celle de trop pour les supporters puisque certains d'entre-eux ont envahi le terrain au coup de sifflet final.

La belle série se poursuit pour l'OL. Vendredi soir, les hommes de Pierre Sage ont signé un quatrième succès de rang en Ligue 1 qui leur permet provisoirement d'intégrer le top 10 du championnat. Mais ils enfoncent leur adversaire du soir, le FC Metz.

Envahissement de terrain à Metz

Ce succès de l'OL plonge Metz dans une énorme crise. Battus pour la neuvième fois sur les dix dernières rencontres, les Messins sont 17èmes et les supporters n'en peuvent plus. Au coup de sifflet final, une petite centaine a même envahi la pelouse afin de se rapprocher de la tribune présidentielle pour réclamer la démission de la direction.

🚨 Des supporters messins en colère ont envahi la pelouse du stade Saint-Symphorien après la rencontre ! #FCMOL pic.twitter.com/ZP4KvS07UX — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 23, 2024

«J'espère que ça va vite tourner pour nous»