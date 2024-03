Mercato : La presse italienne annonce déjà deux échecs pour le PSG !

Axel Cornic

Le prochain mercato estival s’annonce très agité pour le Paris Saint-Germain, avec au moins un gros coup par ligne et plus, si jamais le départ de Kylian Mbappé se confirme. Ainsi, Luis Campos aurait notamment dans le viseur deux prodiges du football portugais avec João Neves et Antonio Silva, qui évoluent tous les deux à Benfica.

Un nouveau projet devrait débuter au PSG la saison prochaine, avec le probable départ de Kylian Mbappé. Les propriétaires ne devraient pas lésiner sur les moyens pour oublier leurs stars et deux pistes sont déjà évoqués du côté du Portugal.

Le PSG sur deux cracks portugais

Luis Campos serait en effet tombé sous le charme de João Neves et Antonio Silva, respectivement 19 et 20 ans, qui sont devenus depuis la saison dernière des piliers de Benfica. Or, le milieu de terrain a une clause fixée à 120M€, tandis que celle de son coéquipier défenseur central serait à 100M€. Un deal qui couterait donc au total 220M€ au PSG !

Benfica fait mur