Transferts - PSG : Un coup en or se prépare grâce au Brexit ?

En Premier League, les clubs semblent être nombreux à vouloir s’attacher les services de Francesco Camarda (16 ans). Néanmoins, en raison du Brexit, aucune équipe anglaise ne peut faire une entorse à la réglementation en recrutant un joueur étranger mineur. Le PSG aurait une véritable carte à jouer.

Le 1er février 2020, le Royaume-Uni se retirait officiellement de l’Union Européenne et le « Brexit » voyait donc le jour. Depuis, certaines règles notamment contractuelles et au niveau des transferts ont eu un impact sur le mercato pour les clubs de Premier League et divisions inférieures. Et le cas de Francesco Camarda plus particulièrement.

Le Brexit empêche la Premier League de recruter Camarda !

L’attaquant italien âgé de 16 ans évolue avec les U19 de l’AC Milan et ne dispose pas encore d’un contrat professionnel. Et c’est là que certains clubs de Premier League aimeraient intervenir. Selon le journaliste Graeme Bailey, Arsenal, Chelsea, Liverpool ou encore les deux clubs de Manchester souhaiteraient lui offrir le premier bail professionnel en question. Mais en raison du règlement strict lié au Brexit, aucun club étranger ne peut signer avant sa majorité.

La chance du PSG pour l’Italien de 16 ans