Le PSG confie une mission légendaire à Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG va perdre Kylian Mbappé cet été. L'international français ne compte pas prolonger. Mais le club de la capitale continue de miser sur lui pour la Ligue des champions, même si Luis Enrique a réduit son temps de jeu en Ligue 1. Les dirigeants parisiens souhaiteraient voir la star de 25 ans porter l'équipe jusqu'à la victoire finale avant son départ.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé ne sera plus un joueur du PSG. Son contrat expire en juin prochain et il n’aurait pas l’intention de le prolonger. Le natif de Bondy aurait même déjà annoncé sa décision aux dirigeants parisiens et à ses coéquipiers. Kylian Mbappé vit donc ses derniers mois au PSG, avant de partir libre cet été.

Mbappé - PSG : Luis Enrique retourne sa veste https://t.co/P7um3yMyx9 pic.twitter.com/rTZv6hYR1M — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Mbappé toujours indispensable en Ligue des champions

Luis Enrique, lui, cherche à préparer l’avenir. L’entraîneur du PSG a alors réduit le temps de jeu de Kylian Mbappé en Ligue 1. Mais l’international français reste toujours indispensable en Ligue des champions. D’ailleurs, le club de la capitale aurait confié une dernière mission au champion du monde 2018 avant son départ.

Le PSG compte sur lui pour la victoire finale