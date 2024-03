PSG : Le Qatar retourne sa veste !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis son arrivée à Paris en 2011, Nasser Al-Khelaïfi a érigé la Ligue des champions comme une priorité absolue. Mais depuis quelques mois, le président du PSG a revu ses ambitions. Le responsable qatari mise, aujourd'hui, sur un projet à long terme, avec des jeunes joueurs, pour la plupart de nationalité française.

La Ligue des champions reste hors de portée du PSG. Finaliste en 2020, le club parisien est toujours à la recherche de sa première coupe aux grandes oreilles. Cette année ? Qualifié brillamment pour les quarts de finale de la compétition, le groupe de Luis Enrique ne figure pas parmi les favoris. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, l'essentiel est ailleurs. Le président du PSG s'est montré plutôt réaliste lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

Al-Khelaïfi a changé de position

Face à Marion Bartoli, le dirigeant qatari a souhaité évacuer la pression liée à la Ligue des champions. « Les joueurs veulent gagner tous les matchs. Mais il faut aussi qu’on soit réalistes. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu’on les met ensemble » a confié le président du PSG.

« Il faut aussi qu’on soit réalistes »