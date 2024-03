PSG : Mbappé en grand danger avant son départ ?

Benjamin Labrousse

Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé va quitter le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. En grand compétiteur, le numéro 7 espère réaliser une dernière saison d’exception dans la capitale. Actuel leader du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1, Mbappé pourrait-il être rattrapé par certains concurrents d’ici la fin de cet exercice 2023/2024 ?

Ce n’est pas un secret, Kylian Mbappé est un buteur hors pair. Recordman du nombre de réalisations au PSG, l’attaquant de 25 ans va d’ailleurs quitter le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. La formation parisienne va perdre un attaquant au réalisme exceptionnel, qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1 à cinq reprises déjà ! Actuellement auteur de 21 buts en championnat avec le PSG en 2023/2024, Kylian Mbappé pourrait devenir le seul joueur de l’histoire a avoir obtenu cette distinction à six reprises, et ce de manière consécutive.

Kylian Mbappé vise un nouveau titre de meilleur buteur de Ligue 1

Après les règnes de Zlatan Ibrahimovic (2012-2013, 2013-2014, puis 2015-2016) et celui d’Edinson Cavani (2016-2017, 2017-2018), Kylian Mbappé a pris les devants en Ligue 1, et n’a jamais été mis en danger pour ce titre meilleur buteur de Ligue 1. Avant le numéro 7 du PSG, seul quatre joueurs avaient réussi l’exploit d’obtenir cette distinction à cinq reprises, avec Carlos Bianchi, Jean-Pierre Papin, et Delio Onnis. Avant son départ en fin de saison, Kylian Mbappé pourrait rentrer encore plus encore dans l’histoire du championnat français.

David et Aubameyang pour menacer Mbappé ?

Néanmoins, Mbappé devra se montrer prudent dans cette course effrénée. Car si elle a rapidement pris les devants en tête du classement des buteurs, la star du PSG n’est désormais plus intouchable aux yeux de Luis Enrique qui l’a mise sur le banc à plusieurs reprises en Ligue 1. Et derrière Mbappé, deux joueurs sont en grande forme : Jonathan David (LOSC) et Pierre-Emerick Aubameyang (OM). Auteurs respectivement de 14 et de 11 buts, le Canadien et le Gabonais sont à surveiller de près en cette fin de saison. Surtout lorsque la dynamique est opposée...