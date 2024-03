Mbappé - PSG : «Il se fiche de nous», Luis Enrique se fait rembarrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La gestion de Luis Enrique avec Kylian Mbappé interpelle, notamment car le coach du PSG a décidé de le mettre de côté seulement après avoir appris que le joueur quitterait le PSG en fin de saison. Pour le journaliste Vincent Duluc, le technicien espagnol a tout intérêt à faire jouer l'international français, surtout à l'approche du quart de finale de Ligue des champions.

Kylian Mbappé n'est pas au bout de ses peines. Depuis qu'il a annoncé son choix de quitter le PSG en fin de saison, l'international français a vu son temps de jeu fondre. Face au Stade de Reims ce dimanche (2-2), il n'a disputé que vingt minutes. Pour justifier ce temps de jeu réduit, Luis Enrique évoque la saison prochaine et sa volonté de se préparer à la vie sans Mbappé. Mais pour Vincent Duluc, le coach du PSG fait une grossière erreur.

Le PSG se moque du RC Lens, il déballe tout https://t.co/Szd61xvWVn pic.twitter.com/2oB9zkImGS — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

« La manière dont Luis Enrique gère et explique la période interroge »

« La manière dont Luis Enrique gère et explique la période, en Ligue 1, alors que le PSG vient de prendre trois points sur neuf, interroge. Soit il pense réellement qu'il doit préparer la saison prochaine dès maintenant, et c'est très inquiétant, soit il ne le pense pas mais se fiche du monde, et c'est assez insultant » a confié le journaliste de L'Equipe. Il a poursuivi son explication dans son édito du jour.

« Cela n'a aucun sens »