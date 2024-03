Mbappé - PSG : Luis Enrique réalise un coup de génie ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a vu sa situation radicalement changer depuis l'annonce officieuse de son départ du PSG. L'international français n'est plus intouchable aux yeux de Luis Enrique, qui souhaite préparer la vie sans lui en vue de la saison prochaine. Daniel Riolo estime d'ailleurs que c'est un coup de génie que le technicien espagnol est en train de réaliser.

Depuis l’annonce officieuse de son départ du PSG, Kylian Mbappé a vu sa situation radicalement changer. Luis Enrique ne le considère plus comme intouchable et n’hésite plus à se passer de ses services en Ligue 1 pour préparer la vie sans lui. Ce dimanche, la star de 25 ans n’était pas titulaire pour la rencontre face au Stade de Reims. Le technicien espagnol compte désormais sur Kylian Mbappé pour les matchs importants comme en Ligue des champions.

Après Mbappé, une star va recaler le PSG pour le Real Madrid ? https://t.co/gw9lax9lJW pic.twitter.com/UurJHL6OKw — le10sport (@le10sport) March 11, 2024

«Le PSG joue mieux sans Kylian Mbappé»

Et Daniel Riolo estime que c’est un coup de génie. « Le PSG joue mieux sans Kylian Mbappé. Ce n’était pas une surprise. Il ne veut plus le faire jouer, mais il aura besoin de lui pour les gros matches. Il sort vainqueur Luis Enrique parce qu’il va dire que c’est parce qu’il l’a piqué face à la Real Sociedad qu’il a marqué » a d’abord lancé le chroniqueur au micro de l’ After Foot sur RMC .

«Je vois le génie évoluer»