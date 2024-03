PSG : Le Qatar va vivre son rêve avec Mbappé ?

Thomas Bourseau

Depuis 2011 et le rachat du PSG par les Qataris, ce qui lança le projet QSI, le rêve ultime des propriétaires du Paris Saint-Germain est de devenir le deuxième club français à rafler la Ligue des champions après l’OM. Et selon Luis Fernandez, qui s’est entretenu avec Kylian Mbappé sur la question, c’est l’année ou jamais pour une raison précise !

Kylian Mbappé n’a plus atteint le dernier carré de la Ligue des champions depuis 2021. En effet, le club de la capitale avait alors été défait par Manchester City et une année plus tôt, le Paris Saint-Germain s’était hissé jusqu’à la finale du Final 8 à Lisbonne, mais perdue face au Bayern Munich de Kingsley Coman (1-0).

«Comme je l’ai dit récemment à Kylian, c’est peut-être la bonne saison»

Et pour sa dernière des sept années passées au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a tout ce qu’il faut pour remporter cette année le Graal européen qui l’anime tant, à l’instar du Qatar. En effet, dès le rachat du PSG par les investisseurs qataris en 2011, le président Nasser Al-Khelaïfi faisait part d’un objectif clair : remporter la Ligue des champions. Ancienne gloire du PSG, Luis Fernandez s’est confié au Journal du Dimanche et a révélé une conversation avec Kylian Mbappé au sujet de la C1. « Comme je l’ai dit récemment à Kylian, c’est peut-être la bonne saison pour emmener l’équipe en finale et la gagner. On l’attend avec impatience. Moi j’y crois ».

Luis Fernandez veut que le PSG profite de la transition des «gros» en Europe