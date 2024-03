PSG : «J’étais mort», il raconte l’enfer vécu face à Mbappé !

Thomas Bourseau

Que ce soit avec le PSG ou l’équipe de France, Kylian Mbappé fait des misères aux oppositions adverses sur un domaine précis : la vitesse. Kyle Walker en a été la victime notamment en 1/4 de finale de la Coupe du monde au Qatar. Il raconte ce qui rend Mbappé si différent des autres.

Kylian Mbappé est réputé pour son accélération sans pareille dans le football européen. Très vif sur ses appuis même quand il est quasiment à l’arrêt, l’attaquant du PSG et le capitaine de l’équipe de France en a martyrisé plus d’un et notamment Kyle Walker.

«Mbappé ? Il veut vous ralentir avant d’enclencher, tandis que d'autres joueurs veulent prendre de l’élan»

S’étant frotté à certains ailiers virevoltants comme Eden Hazard, Neymar ou Vinicius Jr, Kyle Walker avoue avoir du mal avec Kylian Mbappé à cause d’un aspect unique avant son accélération fatale. « Mbappé est celui qui utilise le plus sa vitesse. Sa vitesse est un facteur important dans son jeu et c'est un bon atout qu'il possède. Mais il veut vous ralentir avant d’enclencher, tandis que d'autres joueurs ne le font pas vraiment et veulent prendre de l'élan pour essayer de vous dépasser. Mais il veut vous ralentir à tel point que lorsqu'il s'arrête et repart, son accélération est incroyable. Il s'agit donc de ne pas ralentir ».

PSG : Malaise avec Mbappé, un soutien surprise pour Luis Enrique ? https://t.co/Mc188dbEaW pic.twitter.com/Xx48TGNsGH — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

«Je suis allé vers lui mais j'ai trop ralenti et j'ai su dès que j'ai ralenti que j'étais mort»