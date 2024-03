PSG : Mbappé en «danger», l'Espagne hallucine

Jean de Teyssière

Le PSG apprend à jouer sans Kylian Mbappé. Depuis qu'il a annoncé à Nasser al-Khelaïfi son départ du club en juin prochain, le Bondynois n'a plus jouer un seul match en intégralité en Ligue 1. Face à Reims ce dimanche (2-2), l'international français n'était une nouvelle fois pas titulaire et n'est rentré qu'à la 73ème minute. Son avance au classement des buteurs fond, ce qui inquiète l'Espagne.

Lors des cinq dernières saisons, Kylian Mbappé a terminé meilleur buteur du championnat de France de Ligue 1. En 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, il avait marqué 33, 18, 27, 28 et 29 buts. Cette saison, le Bondynois a déjà inscrit 21 buts mais c'est trop peu pour lui. En janvier, il avait expliqué vouloir inscrire 200 buts en Ligue 1, au micro de Prime Video : « 200 buts en Ligue 1 ? Possible. On va y aller pour ça. On a fait la phase aller, 18 équipes, 17 matchs, 182 (son nombre de buts au moment de l’interview, NDLR), ça fait 18 buts, un but par match. Je suis déjà à plus d’un but par match cette année en championnat. Pour un joueur comme moi, ce serait la moindre des choses. Rendez-vous en mai. »

Mbappé ne joue plus en Ligue 1

En février dernier, Kylian Mbappé annonce à Nasser al-Khelaïfi, son président, qu'il allait quitter le PSG à l'issue de son contrat, donc en fin de saison. Le Real Madrid est à l'affût pour récupérer le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Sauf que depuis cette annonce, Luis Enrique décide de ne plus faire jouer l'intégralité des matchs de Ligue 1 à son attaquant. Lors des quatre dernières rencontres, il a disputé 39 minutes en moyenne.

La presse espagnole s'inquiète