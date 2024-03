Mercato - Real Madrid : Encore un transfert acté après Mbappé ?

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé est attendu au Real Madrid l’été prochain. Dans le même temps, les Merengue travaillent sur d’autres dossiers et souhaitent notamment recruter un latéral gauche. S’ils s’intéressent à Alphonso Davies, ils pourraient également décider de récupérer Miguel Gutiérrez, cédé à Gérone il y a un an et demi.

L’été s’annonce animé au Real Madrid. Il sera déjà marqué par l’arrivée plus que probable de Kylian Mbappé en provenance du PSG. En parallèle, la Casa Blanca travaille également sur le dossier Alphonso Davies, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich.

Le Real Madrid veut racheter Gutiérrez

Mais l’international canadien n’est pas le seul latéral gauche dans le viseur du Real Madrid. D’après les informations de AS , les Merengue envisageraient sérieusement de récupérer Miguel Gutiérrez (22 ans), sous contrat jusqu’en juin 2027. Formé au sein de la Casa Blanca , il avait été transféré à Gérone lors de l’été 2022.

Un retour avant un nouveau départ ?