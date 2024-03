Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid recalé pour une star ?

Benjamin Labrousse

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé va quitter le club parisien, et devrait probablement s’engager en faveur du Real Madrid. Le club espagnol, en plus du Français, espère également recruter la star du Bayern Munich Alphonso Davies. Néanmoins, le club allemand espère toujours conserver le Canadien, comme l’a confirmé le directeur sportif Christoph Freund ce mardi.

Une nouvelle ère s’ouvre au PSG. Après sept saisons passées à Paris, le Français a décidé qu’il quitterait le club parisien à l’issue de son contrat en juin prochain. Désormais, cela ne fait plus aucun doute, Mbappé va s’engager en faveur du Real Madrid. Loin d’être rassasié par cette énorme signature, les Merengue visent également le recrutement d’Alphonso Davies, qui refuse pour le moment de prolonger son bail avec le Bayern Munich.

PSG : Le pote de Mbappé annonce une «offre folle» ? https://t.co/5gflXL7QUN pic.twitter.com/49OjcMm3m7 — le10sport (@le10sport) March 12, 2024

Le Real Madrid veut Davies après Mbappé

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le Bayern Munich, Alphonso Davies est donc fortement convoité par le Real Madrid, qui serait prêt à lâcher 40M€ pour le recruter cet été à en croire les informations de SPORT . Néanmoins, le club allemand semble déterminé à conserver sa star au-delà de la saison prochaine…

« Il y a des discussions bonnes et ouvertes »