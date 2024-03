Le Real Madrid boucle son transfert, il est dégoûté

Thomas Bourseau

Alors qu’il était promis à des campagnes européennes haletantes au Real Madrid, Martin Odegaard n’a pas pu pleinement goûter à la Ligue des champions chez les Merengue, lui qui a enchaîné les prêts avant d’être vendu à Arsenal. En C1 cette saison, le capitaine des Gunners est revenu sur sa situation d’échec au Real Madrid.

A l’âge de 16 ans, Martin Odegaard a débarqué au Real Madrid en provenance de Stromsgodset en Norvège. Pour sa première en mai 2015, le milieu offensif norvégien remplaçait Cristiano Ronaldo face à Getafe. Néanmoins, s’en sont suivies des expériences avec la réserve du Real Madrid à savoir la Castilla, ou bien des prêts à Heerenveen, au Vitesse Arnhem ou encore à la Real Sociedad puis Arsenal en 2021.

Odegaard rêvait de la Ligue des champions au Real Madrid

Et après six mois de prêt à Arsenal, les Gunners et la direction du Real Madrid se sont mis d’accord sur une indemnité de transfert de 40M€. Depuis, Martin Odegaard est devenu le capitaine du club londonien. Et à 25 ans, le maître à jouer de Mikel Arteta vit enfin une véritable expérience en Ligue des champions. L’occasion pour lui de partager un regret de son époque au Real Madrid.

«Quand j’étais au Real Madrid, l’idée n’était pas d’être prêté, mais c’est le football et c’est la vie»