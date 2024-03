Jackpot pour le PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitième de finale, le PSG connaît son adversaire pour les quarts de la Ligue des champions. Il s'agit en effet du FC Barcelone que les Parisiens défieront une énième fois sur la scène européenne. Pour Daniel Riolo, il s'agit clairement d'un bon tirage pour le club de la capitale.

Le PSG est fixé. Les Parisiens défieront effectivement le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions avec le match aller au Parc des Princes. Le club de la capitale évite donc Manchester City et le Real Madrid qui semblaient être les deux pires tirages. C'est la raison pour laquelle Daniel Riolo estime que c'est un très bon tirage pour le PSG.

PSG : Mbappé humilie le Barça, la Ligue 1 savoure déjà https://t.co/PfeM7zVoKJ pic.twitter.com/F8No6Uho3T — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

Riolo satisfait du tirage du PSG en Ligue des champions

« Je sais pas si c’est un jackpot Messieurs dames comme dirait Gilbert Brisbois mais j’ai le sentiment que mieux c’était difficile pour le PSG », estime le journaliste de RMC sur X (ex-Twitter). Un avis d'ailleurs partagé par Frédéric Hermel.

«Oui, c'est un bon tirage»