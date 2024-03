Ce crack a snobé l'OM, il jubile après son transfert

Amadou Diawara

Sous contrat avec Southampton, Carlos Alcaraz avait la possibilité de s'engager en faveur de l'OM, mais il a préféré signer à la Juventus. Interrogé sur son transfert à la Vieille Dame, le crack de 21 ans a fait clairement comprendre qu'il ne regrettait pas son choix, ayant réalisé un rêve d'enfant.

Pour étoffer son milieu de terrain, l'OM a tenté de boucler la signature de Carlos Alcaraz lors du dernier mercato hivernal. Toutefois, Southampton a finalement offert sa pépite de 21 ans à la Juventus. Lors d'un entretien accordé à AS , l'agent Sebastián López a révélé toutes les coulisses du transfert de Carlos Alcaraz.

OM : Coup de théâtre pour Longoria, il vide son sac https://t.co/LdyMTj6miW pic.twitter.com/Wtzsi4EBbK — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Nous avions des options avec Marseille»

« Nous avions des options avec Nottingham, avec Lyon, avec Marseille. Et il parlait aussi à des gens d'Everton. Dimanche, avant la fermeture du marché, je me suis rendu à Londres pour explorer toutes ces options et tenter d'obtenir l'engagement du club pour qu'une opération puisse être réalisée. En raison de l'évolution de la carrière de "Charly", nous avons demandé la possibilité de partir et ils m'ont toujours fait comprendre qu'il s'agissait d'une sortie de prêt. Il n’y avait aucune option de vente. Lundi soir, j'ai eu la Juventus au téléphone, donc même moi j'étais incrédule. Alors, avec toutes ces réserves, j'ai dit à "Charly" : "Regarde, la Juventus te veut". Le lendemain, à 8h30 du matin, j'ai reçu une offre officielle de la Juventus sur mon téléphone portable. En une journée, nous avons réalisé l'opération » , a raconté Sebastián López, le représentant de Carlos Alcaraz, dernièrement.

« C'est l'un de mes rêves d'enfant»