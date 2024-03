Mercato : Ça bouge au FC Nantes, le nouvel entraîneur débarque !

Arnaud De Kanel

La défaite face à Strasbourg concédée samedi aura été fatale à Jocelyn Gourvennec ! Même s'il espérait encore redresser la barre, le Breton va être limogé par le FC Nantes dans les prochaines heures. Les Canaris n'ont finalement pas mis beaucoup de temps pour lui trouver un successeur puisque c'est Antoine Kombouaré qui s'apprête à revenir.

« Si je sens que je suis toujours l’homme de la situation ? J’ai une détermination depuis le premier jour où je suis ici. Ça fait 30 ans que je rêve de devenir l’entraîneur de Nantes. La situation était compliquée au départ et on a du mal de manière régulière à la relever et à la modifier », confiait Jocelyn Gourvennec après la nouvelle défaite du FC Nantes samedi. Au bord du précipice, les Canaris auraient décidé de se séparer de leur coach pour appeler celui qui les avait sauvé il y a trois ans.

Crise au FC Nantes, le nouvel entraîneur bientôt choisi ? https://t.co/9KFYjYnknN pic.twitter.com/wSnLNmGaH1 — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Gourvennec limogé

D'après les informations de L'Equipe , Jocelyn Gourvennec a été démis de ses fonctions ce dimanche. Les dirigeants du FC Nantes n'ont pas tergiversé après cette nouvelle défaite, celle de trop pour l'état major nantais.

Kombouaré revient !