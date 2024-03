Mercato : Coup de théâtre au FC Nantes, les coulisses sont dévoilées

Jean de Teyssière

La défaite de trop. Lors de la 26ème journée de Ligue 1, le FC Nantes recevait un adversaire pour le maintien, le RC Strasbourg. Un match déjà capital pour rester en vie dans l'élite, qui a penché en faveur des Strasbourgeois de Patrick Vieira, vainqueurs à la Beaujoire (3-1). Ce dimanche, Nantes est 16ème et barragiste, et Jocelyn Gourvennec n'est plus entraîneur de Nantes. Les coulisses de ce coup de tonnerre sont connus.

Arrivé en novembre dernier, Jocelyn Gourvennec quitte déjà le FC Nantes. Il s'agit du deuxième entraîneur renvoyé à Nantes cette saison, après le départ de Pierre Aristouy. Antoine Kombouaré va reprendre les rênes du club et débuter une opération maintien.

Kombouaré revient à Nantes !

Dix mois après son départ du FC Nantes, remplacé par Pierre Aristouy, Antoine Kombouaré va de nouveau redevenir l'entraîneur du FC Nantes. Très attaché au club nantais, qui l'a révélé en tant que joueur en 1983, le technicien français va signer un contrat jusqu'à la fin de saison, avec une prolongation automatique de deux saisons en cas de maintien des Canaris.

Un séisme se prépare au FC Nantes ? https://t.co/lJeOunspDL pic.twitter.com/KXHKaAjMjo — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

Une arrivée bouclée en quelques heures