PSG : Mbappé divise le vestiaire du Real Madrid ? Les images qui font le buzz

Jean de Teyssière

C'est une séquence qui risque de beaucoup faire parler. Des images tournées dans l'intimité des joueurs du Real Madrid montrent une discussion entre Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga, qui débattent autour de deux personnes qui pourraient se nommer Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid se prépare à l'arrivée de Kylian Mbappé. Si pour le moment, le Bondynois n'a toujours pas annoncé dans quel club il évoluerait la saison prochaine, il s'agit très probablement du club espagnol. Le numéro 7 du PSG va de toute façon quitter le club de la capitale à la fin de son contrat, en juin prochain et sa destination devrait être rapidement dévoilée. En attendant, il se pourrait que Mbappé fasse parler de lui au sein du vestiaire madrilène.

«C'est un super gars»

Une discussion captée par les caméras de la chaîne YouTube allemande Buzz Plug fait en tout cas beaucoup réagir ce dimanche. On y voit dans la vidéo Jude Bellingham expliquer à Aurélien Tchouaméni que quelqu'un « est un bon gars ». Le nom est alors censuré mais au vu de la relation qui unie Erling Haaland et Jude Bellingham depuis leurs années communes à Dortmund, beaucoup estiment que l'international anglais évoque le cyborg norvégien.

Tchouaméni and Jude Bellingham probably debating Mbappe vs Haaland. 👀pic.twitter.com/4b13eioR4H — Tchouaméni Team (@ATchouameniTeam) March 17, 2024

«Il est meilleur que votre gars»