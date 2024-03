Mercato : Arrivée surprise à Nantes, le boss déballe tout

Arnaud De Kanel

Personne ne l'avait vu venir. A la surprise générale, Antoine Kombouaré va revenir sur le banc du FC Nantes suite au licenciement de Jocelyn Gourvennec. Une arrivée inattendue car le Kanak avait quitté les Canaris en très mauvais terme avec la direction, Waldemar Kita en tête. Mais le président du FC Nantes a trouvé légitime de mettre son égo de côté pour tenter de sauver son club de la relégation.

Antoine Kombouaré va bel et bien devenir le nouveau coach du FC Nantes comme l'a confirmé Waldemar Kita. Pourtant, les deux parties ne s'étaient pas séparées en bon terme la saison passé, comme souvent à Nantes depuis que Kita brigue la présidence. Mais l'homme d'affaires franco-polonais a tout de même décidé de miser sur lui et il a expliqué pourquoi.

«On a besoin de quelqu'un de respecté»

« J'ai toujours dit que c'était quelqu'un qui sait gérer les hommes, quelqu'un de professionnel. Pourquoi on l'a fait partir ? Parce qu'on le sentait fatigué et usé. Il a dit qu'il cherchait une équipe, qu'il avait passé un bon moment à Nantes, que c'était un Nantais. C'est quelqu'un qui sait tenir son vestiaire. On a besoin de quelqu'un de respecté », a déclaré Waldemar Kita dans un entretien accordé à L'Equipe . Le président du FC Nantes estime que sa mauvaise relation avec Kombouaré ne rend pas impossible leur collaboration.

«Le reste, je m'en fous»