Mercato - PSG : Mbappé se fait déjà voler la vedette ?

Thomas Bourseau

En l’espace de quelques mois, Jude Bellingham a mis tout le monde dans sa poche au Real Madrid et en dehors. À l’approche du 1/4 de finale de Ligue des champions entre Manchester City et le club merengue, Pep Guardiola s’est enflammé au sujet de l’Anglais en attendant Kylian Mbappé.

Le Real Madrid a manqué le coche à plusieurs reprises dans sa quête de la signature de Kylian Mbappé. Néanmoins, l’échec de 2022 avec la prolongation de contrat du champion du monde au PSG a eu l’effet d’une bombe tant que le club merengue lui avait déroulé le tapis rouge.

Jude Bellingham impressionne Pep Guardiola

Un an après, Jude Bellingham a débarqué du Borussia Dortmund du haut de ses 20 ans pour un transfert un tantinet supérieur à 100€. Et cette saison, le milieu de terrain anglais est irrésistible et incontournable dans le onze de départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid. Si bien que le club merengue est totalement changé par sa présence selon Pep Guardiola, qui avait avec son équipe de Manchester City éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions la saison passée.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le successeur de Mbappé ? https://t.co/sg3IhyTEAy pic.twitter.com/0Z3LWCgXO7 — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Guardiola «L'équipe est différente de celle de la saison dernière»