Panique au PSG, il va suivre Mbappé au Real Madrid ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Achraf Hakimi pourrait suivre les pas de Kylian Mbappé. Alors que la star de l'équipe de France est en passe de rejoindre le Real Madrid, son pote marocain pourrait prendre le même chemin. Suivi par le club merengue, l'ancien joueur de la Maison-Blanche a toujours des attaches à Madrid, sa ville natale, où il se rend plusieurs fois par an pour voir ses proches.

Lié au PSG jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va faire ses valises cet été. En effet, le numéro 7 de Luis Enrique a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait changer de club librement et gratuitement le 30 juin. Et, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il faudrait un énorme retournement de situation pour que Kylian Mbappé ne signe pas au Real Madrid.

Scandale au Real Madrid, Mbappé se fait interpeller https://t.co/YUvW1l7lsZ pic.twitter.com/asbHJNbl3V — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Hakimi pourrait suivre Mbappé au Real

Très proche de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi a également la possibilité de rejoindre le Real Madrid, que ce soit lors du prochain mercato ou durant l'été 2025. Alors que le numéro 7 du PSG rejoindra très probablement la Maison-Blanche le 1er juillet, l'international marocain pourrait donc le suivre. D'autant qu'il reste attaché à la ville de Madrid d'après Le Parisien.

Hakimi est toujours attaché à Madrid