PSG : Mbappé n’a pas signé au Real Madrid

Jean de Teyssière

Ce début de feuilleton concernant la participation de Kylian Mbappé aux Jeux olympiques de Paris 2024 a eu le mérite de révéler une chose : le numéro 7 du PSG n'a pas encore signé de contrat avec le Real Madrid. Dans sa lettre adressée à la FFF, le Real Madrid n'a pas du tout mentionné l'attaquant du PSG.

L'année dernière, dans le média GQ , Kylian Mbappé s'était livré sur son rêve de disputer les Jeux olympiques de Paris 2024 : « Je suis arrivé à un stade de ma vie et de ma carrière où je ne veux plus forcer les choses. Si on me laisse les faire, j’irais avec grand plaisir mais si ce n’est pas possible, je comprendrais. Pour tout sportif, les JO ont une place spéciale et je souhaitais déjà aller à Tokyo car je veux tout gagner et inscrire mon nom dans l'histoire de l'équipe de France comme celui d'un joueur qui a compté. » Ce qui permettra à l'attaquant du PSG de vivre son rêve, c'est de convaincre son futur club, encore inconnu, de le libérer le temps de la compétition.

Le Real Madrid dit non à la FFF

Le Real Madrid semble peu enclin à libérer ses joueurs. En effet, le club espagnol aurait envoyé le mail suivant à la FFF : « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs. Nous vous demandons d’en tenir compte pour la convocation définitive qui aura lieu en mai 2024. » Dans ce mail, le nom de Kylian Mbappé n'y figure pas.

Mbappé n'a pas encore signé son contrat avec le Real Madrid