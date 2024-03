Feu vert pour Karim Benzema à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Karim Benzema a clairement fait savoir qu’il se mettait à disposition de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris l’été prochain. Et de son côté, le président de la FFF Philippe Diallo donne son feu vert pour cette possibilité.

Et si l’équipe de France olympique était drivée par un Ballon d’Or l’été prochain ? Interroge au micro de La Chaîne L’Equipe en début de semaine, Karim Benzema (36 ans) a clairement indiqué qu’il était prêt à jouer les Jeux olympiques à Paris : « Les JO ? Pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top ! », assure le buteur français d’Al-Ittihad, qui se met donc à la disposition de Thierry Henry. Mais l’entraîneur de l’équipe de France espoirs, qui dirigera la délégation olympique du football aux JO, est-il aussi emballé à l’idée de récupérer Benzema ?

Equipe de France - Benzema : Le clan Macron sort du silence https://t.co/uqnf9CyvMC pic.twitter.com/CaJD8NnnUm — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

Henry ne ferme pas la porte à Benzema

Interrogé mercredi en conférence de presse, Henry s’est confié avec une certaine ironie sur le cas Benzema : « Je reviens au même débat. Je ne parle de personne, je n’ai cité personne, j’ai parlé de personne. Ce sera bien élargi. Toutes les portes sont ouvertes, pour tout le monde. Maintenant, qui sera dans la liste, ce sera un autre débat. Papin et Cantona peuvent venir aussi (rires) ». La porte reste donc ouverte pour l’ancien buteur français du Real Madrid, et la FFF semble même assez enthousiaste sur la question.

Diallo donne son accord