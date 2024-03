Messi - Cristiano Ronaldo : Un gros mensonge dévoilé ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football européen pendant plus d’une décennie et se sont disputés les mêmes trophées en Espagne pendant neuf ans au FC Barcelone et au Real Madrid. Si bien qu’une rivalité légendaire s’est créée entre les deux joueurs. Mais selon Gerard Piqué, Messi s’en fichait.

Pendant neuf saisons de folie et de confrontations enflammées et endiablées entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient sujet aux plus grands débats dans la presse. Que ce soit les observateurs ou les médias, ils ont été placés dans la case des rivaux, au même titre que leurs clubs historiques.

Messi galvanisé par la rivalité avec Ronaldo ? Piqué casse le mythe

Mais qu’en pensait Lionel Messi ? L’octuple Ballon d’or était-il particulièrement attentif à ce qui se disait sur Cristiano Ronaldo dans la presse ? « Ce n'était pas son genre. Il était très centré sur l'équipe, même s'il faisait la une des journaux ». a avancé Gerard Piqué, son coéquipier au FC Barcelone de 2008 à 2021.

«Ce n'était pas une priorité pour lui»