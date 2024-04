L’OM boucle un transfert à 8M€, la surprise est totale !

Arnaud De Kanel

Cet hiver, l'OM a réservé des surprises durant le mercato en recrutant notamment Faris Moumbagna pour 8M€ en provenance de Bodo Glimt en Norvège. Un joueur que très peu de personnes connaissaient, pas même le sélectionneur de la Guinée qui l'a affronté durant la CAN et qui avoue avoir été surpris suite à l'annonce de ce transfert.

«J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui»

« C’est impossible de le juger. Pour tout vous dire, je ne le connaissais pas avant qu’il ne signe à Marseille. J’ai été surpris que l’OM mise sur un joueur comme lui. Après, il faut laisser sa chance au produit », a confié Kaba Diawara pour La Provence . Ce dernier appelle à la patience avec Faris Moumbagna.

«On lui discerne quelques atouts, mais aussi pas mal de défauts»