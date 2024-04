Après le PSG, il annonce le retour de Neymar !

Benjamin Labrousse

Parti du PSG l’été dernier afin de rejoindre Al-Hilal, Neymar semble à bout de souffle, et ce à seulement 32 ans. Une fin de carrière au Moyen-Orient semble donc se dessiner pour la star brésilienne. Néanmoins, beaucoup espèrent un retour à Santos, là où tout a commencé pour le phénomène. Président du club alvinegro, Marcelo Texeira a évoqué cette possibilité.

Neymar de retour au Brésil ? Passé par le FC Barcelone et le PSG en Europe, le phénomène de Santos pourrait un jour retourner au sein du club alvinegro . Présent à plusieurs reprises dans les tribunes du stade Urbano Caldeira, le joueur désormais âgé de 32 ans semble destiné à porter de nouveau les couleurs de Santos...

Neymar - PSG : Le ras-le-bol de Luis Enrique ! https://t.co/oAh3FR5cGp pic.twitter.com/YiAVUM32Fm — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

« Ce rêve de retrouver Santos est très présent »

« Tout le monde connaît l’amour que nous avons pour Santos, où nous avons commencé, où mon fils a commencé sa carrière. C’est agréable de revenir. Cela nous rappelle beaucoup de choses, nous sommes très heureux en ce moment. Ce rêve de retrouver Santos est très présent, mais il faut rester calme. Neymar a encore le temps de réaliser sa carrière en dehors du Brésil, notamment en Arabie saoudite. Il reviendra un jour ou l’autre, c’est inévitable, mais nous devons rester calmes et garder les pieds sur terre » , déclarait récemment le père de Neymar à propos d’un retour de son fils au pays.

« On a des rêves plus faciles à réaliser que celui de rapatrier Neymar »