Un dernier gros transfert pour Neymar ?

Thomas Bourseau

Le FC Barcelone et le PSG pourraient-ils ne pas être les uniques expériences européennes de Neymar ? Djalminha le verrait bien évoluer en Premier League à l’avenir avant qu’il décide de raccrocher les crampons. Néanmoins, un jubilé à Santos serait également dans les petits papiers de Neymar et du club auriverde.

Neymar n’a passé que 10 ans en Europe au final. Arrivé en 2013 de Santos au FC Barcelone pour quatre saisons, c’est au PSG qu’il a effectué sa plus longue période, de 2017 à 2023. Et depuis l’été dernier, le champion olympique 2016 avec la sélection brésilienne a quitté le Vieux Continent pour l’Arabie saoudite et Al-Hilal.

«J’aimerais bien le voir en Angleterre»

Neymar est contractuellement lié au club de Riyad jusqu’en 2025 avec une année optionnelle jusqu’en 2026. Âgé de 32 ans, le Brésilien pourrait avoir la possibilité de relever un ultime challenge en Europe s’il s’en donnait les moyens. Et pour Djalminha, ex-joueur de Flamengo qui s’est confié à L’Équipe et France Football , la Premier League est le défi parfait à ses yeux. « Tout est possible. J’aimerais bien le voir en Angleterre, pour se confronter à ce qui se fait de mieux. Mais j'aimerais aussi qu'il revienne au pays. S'il signait au Flamengo, ça serait une folie furieuse ».

PSG - Neymar : Après son départ, ils s’excitent pour son retour ! https://t.co/2oH1RvXSfW pic.twitter.com/OWQ2AfbKYZ — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

«Essayer de dessiner un projet de retour à la maison»