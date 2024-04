Transferts - PSG : Neymar s’est royalement planté ?

Thomas Bourseau

Le PSG célébrait pendant plusieurs jours au début du mois d’août 2017 le transfert de Neymar qui débarquait du FC Barcelone pour 222M€. Un nouveau départ pour le Brésilien qui cherchait à remporter le Ballon d’or en quittant son rôle de lieutenant de Lionel Messi au Barça. Mais au vu de la tournure des événements, ce fut un cuisant échec pour Neymar qui a même tenté de revenir en Catalogne en 2019.

Neymar a été reçu comme un roi au PSG dès lors de l’annonce de son transfert à 222M€ en provenance du FC Barcelone à l’été 2017. En effet, le Parc des princes, bondé des supporters du Paris Saint-Germain, lui a réservé un accueil digne d’une rockstar. La Tour Eiffel s’est illuminée aux couleurs du PSG avec le message suivant : « Bemvindo Neymar Jr », à savoir bienvenue Neymar Jr traduit littéralement du portugais.

Neymar a signé au PSG pour le Ballon d’or, échec total

Cependant, et alors qu’il semblait au sommet de son art à son arrivée du haut de ses 25 ans et après ses sacres olympique en 2016 et en Ligue des champions en 2015, Neymar n’est pas parvenu à réaliser ce pourquoi il avait décidé de quitter le FC Barcelone au PSG. L’Équipe rappelle ces dernières heures que le Brésilien avait pris la décision de signer en faveur du Paris Saint-Germain pour remporter le Ballon d’or. Ce qu’il n’aurait jamais pu faire au Barça en étant dans l’ombre de Lionel Messi.

«Il pensait qu’il allait un jour être Ballon d’or»