Neymar - PSG : Le ras-le-bol de Luis Enrique !

Certes, Luis Enrique et Neymar ont connu des jours glorieux ensemble au FC Barcelone au milieu des années 2010. Pour autant, l’entraîneur espagnol n’a pas cultivé le désir de relancer la machine au PSG en lui montrant la porte dès son arrivée l’été dernier. Luis Campos s’est interposé, pour le bien des finances du Paris Saint-Germain.

Luis Enrique a eu Neymar sous ses ordres pendant ses trois années passées sur le banc du FC Barcelone de 2014 à 2017. Néanmoins, et alors qu’il a retrouvé le Brésilien à sa nomination en tant qu’entraîneur du PSG le 5 juillet 2023, le technicien espagnol n’a visiblement eu aucunement l’intention de collaborer à nouveau avec le champion olympique 2016 avec le Brésil.

«Il lui a dit de se trouver un autre club et qu'il ne l'emmènerait pas en tournée»

C’est en effet ce que L’Équipe et France Football dévoilent ces dernières heures. Luis Enrique n’y est pas allé par quatre chemins concernant le feuilleton Neymar après une deuxième partie de saison plus que délicate sportivement parlant pour le Brésilien. « Il lui a dit de se trouver un autre club et qu'il ne l'emmènerait pas en tournée au Japon », selon un proche du PSG.

«Luis Campos a fini par convaincre Luis Enrique qu'il devait l'emmener pour mieux le vendre»